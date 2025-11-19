Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.11.2025 gegen 19:32 Uhr führte eine 67-jährige Fahrzeugführerin in der Berliner Straße in Wilhelmshaven ihren Pkw, obwohl sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,59 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen gefährdete sie dabei zwei weitere Verkehrsteilnehmer im fließenden Straßenverkehr. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell