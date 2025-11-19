PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.11.2025 gegen 19:32 Uhr führte eine 67-jährige Fahrzeugführerin in der Berliner Straße in Wilhelmshaven ihren Pkw, obwohl sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,59 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen gefährdete sie dabei zwei weitere Verkehrsteilnehmer im fließenden Straßenverkehr. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

