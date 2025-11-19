Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Supermarkt - Beschuldigter lässt Rucksack mit Personalien zurück

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 18.11.2025, zwischen 16:05 und 16:10 Uhr, wurde in einem Supermarkt in der Weserstraße in Wilhelmshaven ein Ladendiebstahl festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 42-jähriger Mann mehrere Bierflaschen in seinen Rucksack und beabsichtigte augenscheinlich, den Markt ohne Bezahlung zu verlassen. Kurz bevor er den Kassenbereich erreichte, sprachen Mitarbeiter ihn an. Daraufhin flüchtete der Mann ohne seinen Rucksack aus dem Geschäft. In diesem befanden sich unter anderem Schriftstücke mit seinen Personalien.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell