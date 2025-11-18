PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung an Haltestelle

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.11.2025 kam es gegen 00:00 Uhr an der Haltestelle Banter Weg / Peterstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein bislang unbekannter Täter und das Opfer aus ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf stürzte das Opfer zu Boden. Der Täter trat dem am Boden liegenden Mann anschließend mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf. Dabei verlor das Opfer unter anderem zwei Zähne und wurde verletzt. Eine Zeugin beschrieb den Täter wie folgt:

   -	männlich, Mitte 20 bis Anfang 30 -	ca. 175-180 cm groß -	rote 
Mütze oder rote Cappy, darüber Kapuze -	dunkle Jacke, möglicherweise 
eine dunkelbraune Lederjacke mit Emblemen auf den Oberarmen -	dunkle 
Hose -	Bart (drei- bis siebentage Bart)

Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde eine männliche Person angetroffen, auf die die Beschreibung zutraf; die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

