Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung an Haltestelle

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.11.2025 kam es gegen 00:00 Uhr an der Haltestelle Banter Weg / Peterstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein bislang unbekannter Täter und das Opfer aus ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf stürzte das Opfer zu Boden. Der Täter trat dem am Boden liegenden Mann anschließend mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf. Dabei verlor das Opfer unter anderem zwei Zähne und wurde verletzt. Eine Zeugin beschrieb den Täter wie folgt:

- männlich, Mitte 20 bis Anfang 30 - ca. 175-180 cm groß - rote Mütze oder rote Cappy, darüber Kapuze - dunkle Jacke, möglicherweise eine dunkelbraune Lederjacke mit Emblemen auf den Oberarmen - dunkle Hose - Bart (drei- bis siebentage Bart)

Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde eine männliche Person angetroffen, auf die die Beschreibung zutraf; die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell