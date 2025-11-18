Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.11.2025 gegen 20:50 Uhr kam es im Bereich der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin die Gökerstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Friedenstraße missachtete sie das Rotlicht der Lichtsignalanlage und querte die Fahrbahn. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 54-Jährigen, der die Friedenstraße aus östlicher Richtung in Richtung Westen befuhr. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in das Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

