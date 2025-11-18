Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung und Bedrohung auf Parkplatz in Varel

Varel (ots)

Am 17.11.2025 kam es zwischen 11:55 Uhr und 12:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Varel zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen bespuckte ein unbekannter Mann mehrfach die Motorhaube des Fahrzeugs der Geschädigten, zeigte ihr wiederholt den Mittelfinger und bedrohte sie anschließend verbal. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß - schwarze, gewellte Haare - braune Augen - athletische Statur

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell