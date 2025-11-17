Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 07.11.2025, 14:00 Uhr, bis zum 11.11.2025, 06:00 Uhr, kam es in der Schleusenstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein Metalltor einer Ein- und Ausfahrt wurde dabei mutmaßlich durch ein Fahrzeug beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
