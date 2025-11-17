PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in der Friederikenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.11.2025, gegen 05:50 Uhr, kam es in der Friederikenstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub. Ein 40-jähriger Beschuldigter sprach zunächst einen 33-jährigen Mann auf der Straße an und fragte nach Tabak. Unmittelbar danach packte er das Opfer und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons sowie von Bargeld.

Der Geschädigte übergab daraufhin seine Wertsachen. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in einen nahegelegenen Hauseingang, wo er kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 08:41

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 12.11.2025, 22:00 Uhr, bis 13.11.2025, 08:45 Uhr, kam es in der Helgolandstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Peugeot wurde dort vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:37

    POL-WHV: Unbefugte Fahrzeugnutzung mit anschließendem Unfall in Varel

    Varel (ots) - Zwischen dem 15.11.2025, 18:00 Uhr, und dem 16.11.2025, 08:38 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Beschuldigter in Varel einen Pkw und nutzte das Fahrzeug unbefugt im öffentlichen Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer die Karl-Nieraad-Straße und kam auf Höhe des dortigen Dienstleistungszentrums aus ungeklärter ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:30

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrssituation in Siebethsburg

    Wilhelmshaven (ots) - Am 16.11.2025, gegen 10:28 Uhr, kam es an der Kreuzung Bismarckstraße / Schützenstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Zunächst gerieten ein 57-jähriger Autofahrer und ein 71-jähriger Mann nach einer Verkehrssituation in Streit. Der 57-Jährige soll den anderen Mann beleidigt haben, woraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren