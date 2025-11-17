Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in der Friederikenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.11.2025, gegen 05:50 Uhr, kam es in der Friederikenstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub. Ein 40-jähriger Beschuldigter sprach zunächst einen 33-jährigen Mann auf der Straße an und fragte nach Tabak. Unmittelbar danach packte er das Opfer und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons sowie von Bargeld.

Der Geschädigte übergab daraufhin seine Wertsachen. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in einen nahegelegenen Hauseingang, wo er kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell