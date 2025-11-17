Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Raub in der Friederikenstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 16.11.2025, gegen 05:50 Uhr, kam es in der Friederikenstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub. Ein 40-jähriger Beschuldigter sprach zunächst einen 33-jährigen Mann auf der Straße an und fragte nach Tabak. Unmittelbar danach packte er das Opfer und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons sowie von Bargeld.
Der Geschädigte übergab daraufhin seine Wertsachen. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in einen nahegelegenen Hauseingang, wo er kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen wurde.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell