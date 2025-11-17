Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unbefugte Fahrzeugnutzung mit anschließendem Unfall in Varel
Varel (ots)
Zwischen dem 15.11.2025, 18:00 Uhr, und dem 16.11.2025, 08:38 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Beschuldigter in Varel einen Pkw und nutzte das Fahrzeug unbefugt im öffentlichen Straßenverkehr.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer die Karl-Nieraad-Straße und kam auf Höhe des dortigen Dienstleistungszentrums aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit mehreren Fahrradständern. Am Fahrzeug sowie an der Örtlichkeit entstand Sachschaden.
Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Fahrer dauern an.
