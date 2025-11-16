PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Varel

Varel (ots)

Am Samstagmorgen meldeten aufmerksame Zeuginnen der Polizei einen 58-jährigen Vareler, bei dem sie deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten und der anschließend mit einem Pkw davonfuhr. Der Mann konnte kurze Zeit später durch eine Streife des Polizeikommissariats Varel in der Straße Zum Jadebusen angetroffen und kontrolliert werden. Der Verdacht bestätigte sich: Ein Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem erfolgten eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

