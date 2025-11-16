PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kraftstoffspur im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.11.2025, gegen Mitternacht, wurde im Bereich der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven eine Kraftstoffspur im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt. Die Spur zog sich weiter über die Friederikenstraße, die Zedeliusstraße, den Mühlenweg sowie die Bismarckstraße bis in den Bereich der Ebkeriege.

Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven wurde informiert und übernahm die erforderlichen Maßnahmen. Das verursachende Fahrzeug konnte ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 22:34

    POL-WHV: Kleinkind allein auf Straße aufgegriffen

    Jever (ots) - Am 15.11.2025, zwischen 12:00 und 12:35 Uhr, wurde in der Schlosserstraße in Jever ein dreijähriger Junge von Passanten aufgegriffen. Das Kind war ohne Jacke und Schuhe unterwegs und wirkte orientierungslos. Da vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf die Erziehungsberechtigten vorlagen, wurde der Junge durch die eingesetzten Beamten zur Polizeidienststelle gebracht und dort betreut. Etwa eine Stunde ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 22:32

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

    Wilhelmshaven (ots) - Am 15.11.2025, gegen 17:28 Uhr, kam es in Wilhelmshaven im Bereich der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau mit ihrem Rollator eine Fußgängerfurt an der dortigen Bedarfsampel, die für sie Grün zeigte. Gleichzeitig befuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin die Freiligrathstraße ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 22:19

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

    Wilhelmshaven (ots) - Am 15.11.2025, gegen 02:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Werftstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Bant einen 26-jährigen Fahrzeugführer. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug und stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren