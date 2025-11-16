Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kraftstoffspur im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.11.2025, gegen Mitternacht, wurde im Bereich der Lilienburgstraße in Wilhelmshaven eine Kraftstoffspur im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt. Die Spur zog sich weiter über die Friederikenstraße, die Zedeliusstraße, den Mühlenweg sowie die Bismarckstraße bis in den Bereich der Ebkeriege.

Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven wurde informiert und übernahm die erforderlichen Maßnahmen. Das verursachende Fahrzeug konnte ermittelt werden.

