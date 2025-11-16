Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kleinkind allein auf Straße aufgegriffen

Jever (ots)

Am 15.11.2025, zwischen 12:00 und 12:35 Uhr, wurde in der Schlosserstraße in Jever ein dreijähriger Junge von Passanten aufgegriffen. Das Kind war ohne Jacke und Schuhe unterwegs und wirkte orientierungslos. Da vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf die Erziehungsberechtigten vorlagen, wurde der Junge durch die eingesetzten Beamten zur Polizeidienststelle gebracht und dort betreut. Etwa eine Stunde später erschien der Vater auf der Wache, sodass das Kind an ihn übergeben werden konnte.

