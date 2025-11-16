Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin
Wilhelmshaven (ots)
Am 15.11.2025, gegen 17:28 Uhr, kam es in Wilhelmshaven im Bereich der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau mit ihrem Rollator eine Fußgängerfurt an der dortigen Bedarfsampel, die für sie Grün zeigte. Gleichzeitig befuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin die Freiligrathstraße in nördliche Richtung und missachtete dabei das Rotlicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 39-jährige wurde schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. An dem Pkw sowie dem Rollator entstand Sachschaden.
