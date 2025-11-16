Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Innenstadtcafé - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Café in der Marktstraße in der Wilhelmshavener Innenstadt zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 48-jähriger Mann die Cafebar, als er dort unvermittelt von einem Täter angesprochen und mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Ein zweiter Täter hielt das Opfer währenddessen fest. Der Opfer ging zu Boden und die Täter konnten danach aus dem Café flüchten. Im Anschluss stellte er fest, dass ihm ein unterer dreistelliger Betrag an Bargeld aus der Gesäßtasche entwendet worden waren. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell