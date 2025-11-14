PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl und weiterer Vorfall in einem Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.11.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Bereich Am Wiesenhof in Wilhelmshaven zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 16-jähriger Beschuldigter Lebensmittel aus dem Markt. Während der Jugendliche den Diebstahl beging, nutzte eine bislang unbekannte Person offenbar die Gelegenheit und entwendete das unverschlossene Fahrrad des Beschuldigten, das vor dem Markt abgestellt gewesen war.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zu beiden Vorgängen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

