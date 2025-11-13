PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl in Juweliergeschäft - Tätergruppe entwendet Schmuck im Wert von rund 30.000 Euro

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 05:30 Uhr, drangen mehrere bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Marktstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst die Eingangstür des Geschäfts aufgehebelt. Anschließend verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und schlugen eine innenliegende Scheibe der Schaufensterauslage ein. Durch die entstandene Öffnung entwendeten sie eine bislang nicht näher bekannte Menge Schmuck.

Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

