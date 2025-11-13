Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl in Varel - Schaden in Höhe von 12.000 Euro

Varel (ots)

Bereits am Montag, 10.11.2025, kam es in den Nachmittagsstunden im Stadtgebiet Varel zu einem Trickdiebstahl, bei dem einer 68-jährigen Geschädigten ein Schaden von mehr als 12.000 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Innenstadtbereich von zwei unbekannten weiblichen Personen angesprochen. Diese gaben vor, Bargeld und Schmuck "reinigen" zu können, um damit angeblich das Wohlbefinden von Personen zu steigern. Im Verlauf des Gesprächs begleiteten die beiden Frauen die Geschädigte zu deren Wohnanschrift. Dort übergab die Geschädigte schließlich 12.000 Euro Bargeld sowie einen Goldring an die Unbekannten. Unter dem Vorwand, die Wertsachen nun einer Reinigung zu unterziehen, händigten sie der Frau Stoffbeutel aus, in denen sich vermeintlich ihre Gegenstände befänden. Diese sollten 40 Tage lang geschlossen bleiben. Da die Geschädigte jedoch misstrauisch wurde und die Beutel öffnete, stellte sie fest, dass sich keine Wertgegenstände darin befanden. Die beiden Frauen wurden wie folgt beschrieben: - weiblich - ca. 40-45 Jahre alt - eine Frau mit grau-schwarzem Haar - eine Frau mit blondem Haar - beide trugen schwarze Hosen - beide sprachen mit erkennbaren Akzent Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und bittet Personen, die Hinweise zu den Täterinnen geben können oder selbst in ähnlich gelagerten Fällen angesprochen wurden, sich unter der Telefonnummer 04451 / 9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell