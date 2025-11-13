Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließendem Missbrauch der EC-Karte
Schortens (ots)
Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 10:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Elsa-Brandström-Straße in Schortens in einem Einkaufsmarkt die Geldbörse einer 72-jährigen Kundin. Die Geschädigte hatte ihre Börse in einer Tasche im Einkaufskorb abgelegt, der sich im Einkaufswagen befand. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse mitsamt Bargeld, EC-Karte und Bundespersonalausweis zu entwenden. Im Anschluss kam es zu einer unberechtigten Bargeldabhebung in Höhe von 2.000 Euro mit der entwendeten EC-Karte. Die Karte wurde inzwischen gesperrt. Die Polizei Schortens bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04461-984930 zu melden.
