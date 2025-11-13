PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließendem Missbrauch der EC-Karte

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 10:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Elsa-Brandström-Straße in Schortens in einem Einkaufsmarkt die Geldbörse einer 72-jährigen Kundin. Die Geschädigte hatte ihre Börse in einer Tasche im Einkaufskorb abgelegt, der sich im Einkaufswagen befand. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse mitsamt Bargeld, EC-Karte und Bundespersonalausweis zu entwenden. Im Anschluss kam es zu einer unberechtigten Bargeldabhebung in Höhe von 2.000 Euro mit der entwendeten EC-Karte. Die Karte wurde inzwischen gesperrt. Die Polizei Schortens bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04461-984930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

