Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streitigkeit in Mehrfamilienhaus - keine polizeilichen Maßnahmen erforderlich

Varel (ots)

Am 12.11.2025 gegen 14:25 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Arngaster Straße in Varel zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern im Alter von 14 und 38 Jahren. Hintergrund des Streits war die Nutzung der Fernbedienung des gemeinsamen Fernsehgeräts. Eine Meldende hörte den Disput, befürchtete eine Eskalation und verständigte die Polizei. Durch die eintreffenden Beamten konnte die Situation beruhigt und der Streit geschlichtet werden. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

