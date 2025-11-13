Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Verdacht auf Drogenbeeinflussung

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.11.2025 gegen 15:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Ölhafendamm in Wilhelmshaven-Heppens einen 24-jährigen Pkw-Führer. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits mit Wirkung zum 25.09.2025 entzogen worden war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt.

