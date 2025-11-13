Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus
Wilhelmshaven (ots)
Am 12.11.2025 gegen 21:00 Uhr kam es in einem Linienbus in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und zwei minderjährigen Geschädigten im Alter von 14 und 12 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der Täter die anderen beiden beleidigte. Anschließend kam es zu körperlichen Übergriffen: Beide Geschädigte wurden geschubst und getreten.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich - etwa 30 Jahre alt - Drei-Tage-Bart - Lederjacke mit vorne angebrachten Aufnähern
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
