PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.11.2025 gegen 21:00 Uhr kam es in einem Linienbus in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und zwei minderjährigen Geschädigten im Alter von 14 und 12 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der Täter die anderen beiden beleidigte. Anschließend kam es zu körperlichen Übergriffen: Beide Geschädigte wurden geschubst und getreten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	etwa 30 Jahre alt -	Drei-Tage-Bart -	Lederjacke mit 
vorne angebrachten Aufnähern

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:07

    POL-WHV: Diebstahl zweier Fahrräder von Hotelparkplatz

    Wilhelmshaven (ots) - Zwischen dem 11.11.2025, 17:15 Uhr, und dem 12.11.2025, 08:15 Uhr, wurden vom Parkplatz eines Hotels in der Werftstraße in Wilhelmshaven zwei gesicherte Fahrräder entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm eine bislang unbekannte Täterschaft die beiden abgeschlossenen Räder direkt von einem am Fahrzeug montierten Autogepäckträger ab. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:02

    POL-WHV: Versuchter Diebstahl von Schiffsschrauben im Innenhafen

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 11.11.2025, 16:00 Uhr, und dem 12.11.2025, 05:50 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf das umzäunte Betriebsgelände in der Schleusenstraße im Wilhelmshavener Innenhafen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft, dort gelagerte Schiffsschrauben von erheblichem Wert und hohem Gewicht zu entwenden. Der Diebstahl scheiterte, jedoch wurde ein ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:57

    POL-WHV: Friedlicher Verlauf des Marktmittwochs beim 341. Zeteler Markt

    Zetel (ots) - Am Mittwoch, den 12.11.2025, fand der vierte Veranstaltungstag des 341. Zeteler Marktes in Zetel statt. Der traditionsreiche Jahrmarkt, einer der größten im Landkreis Friesland, lockte auch in diesem Jahr wieder tausende Besucherinnen und Besucher an. Am Marktmittwoch erreichte die Veranstaltung ihren Höhepunkt - wie üblich mit rund 60.000 Besuchern. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren