Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedlicher Verlauf des Marktmittwochs beim 341. Zeteler Markt

Zetel (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025, fand der vierte Veranstaltungstag des 341. Zeteler Marktes in Zetel statt. Der traditionsreiche Jahrmarkt, einer der größten im Landkreis Friesland, lockte auch in diesem Jahr wieder tausende Besucherinnen und Besucher an. Am Marktmittwoch erreichte die Veranstaltung ihren Höhepunkt - wie üblich mit rund 60.000 Besuchern. Bei trockenem Wetter herrschte auf dem Marktgelände sowie in den Festzelten eine ausgelassene und friedliche Stimmung. Trotz des hohen Besucheraufkommens verlief der Markttag aus polizeilicher Sicht ruhig.

Ab etwa 23:00 Uhr wurden deutliche Abwanderungstendenzen der Besucher festgestellt. Insgesamt mussten im Verlauf des Veranstaltungstages acht Körperverletzungsdelikte (§ 223 StGB) registriert werden. Die Ursachen für die Auseinandersetzungen waren vielfältig. Weitere nennenswerte Zwischenfälle oder sicherheitsrelevante Vorkommnisse blieben aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

