Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall in Sande leicht verletzt

Sande (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 11.11.2025, gegen 16:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Dollstraße / Falkenweg in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw den Falkenweg in Richtung Dollstraße. Beim Abbiegen nach rechts auf die Dollstraße übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Pedelecfahrer, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelecfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in das Nordwest-Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden, das Pedelec wurde erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

