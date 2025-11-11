Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 437 zwischen Neuenburg und Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Dienstagmorgen, den 11.11.2025, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 437 zwischen Neuenburg und Bockhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fahrerin verletzt wurde. Die junge Frau aus Zetel befuhr mit einem schwarzen Opel Corsa die B 437 aus Richtung Friedeburg kommend in Fahrtrichtung Bockhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Seitenraum auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der örtlichen Feuerwehr waren vorsorglich alarmiert worden, mussten jedoch nicht eingreifen.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 437 im betroffenen Abschnitt nur eingeschränkt befahrbar.

Die Polizei Varel bittet Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere Ersthelfer, die bislang nicht befragt werden konnten, sich unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell