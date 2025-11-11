Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beschädigter Geldautomat in Wilhelmshaven festgestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, den 10.11.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei in Wilhelmshaven ein auffälliger Geldautomat gemeldet, der am Straßenrand vor einem Entsorgungsplatz in der Störtebekerstraße stand.
Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Geldautomat beschädigt, jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nicht als gestohlen gemeldet war. Zur weiteren Klärung der Herkunft und Umstände wurde der Geldautomat vorsorglich sichergestellt.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
