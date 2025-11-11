PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschädigter Geldautomat in Wilhelmshaven festgestellt

POL-WHV: Beschädigter Geldautomat in Wilhelmshaven festgestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei in Wilhelmshaven ein auffälliger Geldautomat gemeldet, der am Straßenrand vor einem Entsorgungsplatz in der Störtebekerstraße stand.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Geldautomat beschädigt, jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nicht als gestohlen gemeldet war. Zur weiteren Klärung der Herkunft und Umstände wurde der Geldautomat vorsorglich sichergestellt.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 08:53

    POL-WHV: Verdächtige Wahrnehmung in Jever klärt sich auf

    Jever (ots) - Am Montag, 10.11.2025, gegen 14:20 Uhr, meldete ein Zeuge in der Kaakstraße in Jever drei Personen, die offenbar versuchten, eine fremde hellbraun-weiße Katze einzufangen. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen die Personen kurze Zeit später vor Ort an - jedoch ohne Katze. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um ihre eigene entlaufene Katze handelte, die sie vergeblich einzufangen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 08:45

    POL-WHV: Diebstahl am Bahnhof in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 10.11.2025, kam es gegen 19:00 Uhr am Bahnhof in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein minderjähriger Beschuldigter mit dem Geschädigten und einem Zeugen in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten entwendete der Beschuldigte dem Geschädigten eine volle Packung Zigaretten aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren