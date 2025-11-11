PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl am Bahnhof in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 10.11.2025, kam es gegen 19:00 Uhr am Bahnhof in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein minderjähriger Beschuldigter mit dem Geschädigten und einem Zeugen in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten entwendete der Beschuldigte dem Geschädigten eine volle Packung Zigaretten aus der Jackentasche. Kurze Zeit später wurde die Zigarettenpackung zurückgegeben - allerdings fehlte der Großteil des Inhalts, es befanden sich nur noch drei Zigaretten darin. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

