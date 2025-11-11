Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl in zwei Geschäften in Jever
Jever (ots)
Am Montag, 10.11.2025, kam es gegen 12:20 Uhr in der Mühlenstraße in Jever zu einem Ladendiebstahl in zwei unmittelbar benachbarten Geschäften. Ein 26-jähriger Beschuldigter entwendete in einem Einzelhandelsgeschäft sowie in einer Drogerie verschiedene, teils hochwertige Gegenstände und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Das Marktpersonal konnte den Diebstahl beobachten und informierte die Polizei. Nach Angaben des Personals soll der Mann bereits zuvor in einem der Märkte gestohlen haben. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der Beschuldigte zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden.
