Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 05.11.2025, kam es gegen 18:50 Uhr in der Edo-Wiemken-Straße, Höhe Hausnummer 14A, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden ein grauer Ford Focus sowie ein schwarzer VW Passat beim Einparken durch ein anderes Fahrzeug - mutmaßlich einen dunkelfarbigen SUV - beschädigt.
Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell