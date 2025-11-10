Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brandstiftung an Transporter in Varel

Varel (ots)

In der Nacht zum Montag kam es in der Von-Tungeln-Straße in Varel zu einer Brandstiftung. Bislang unbekannte Täter setzten einen dort abgestellten, gewerblich genutzten Mercedes-Benz Sprinter in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem sind Reinigungsarbeiten an der Berme erforderlich, auf der der Transporter abgestellt war. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 bei der Polizei Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell