Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen Dienstag, 28.10.2025, 07:00 Uhr, und Mittwoch, 29.10.2025, 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Klinikums Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer VW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell