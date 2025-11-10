Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verdächtige Beobachtung in Wilhelmshaven klärt sich auf
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntagmorgen, 09.11.2025, gegen 08:20 Uhr, meldeten Zeugen zwei Personen, die in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven offenbar an Kaugummiautomaten manipulierten. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass es sich bei den Personen um Berechtigte handelte, die die Automaten ordnungsgemäß befüllten. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich
