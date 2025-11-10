PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdächtige Beobachtung in Wilhelmshaven klärt sich auf

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.11.2025, gegen 08:20 Uhr, meldeten Zeugen zwei Personen, die in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven offenbar an Kaugummiautomaten manipulierten. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass es sich bei den Personen um Berechtigte handelte, die die Automaten ordnungsgemäß befüllten. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

