Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw stürzt in Kanal - 85-Jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 10.11.2025, kam es gegen 07:00 Uhr auf dem Kanalweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw in einen Kanal geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 85-jährige Fahrzeugführerin den Kanalweg aus Richtung Stadtgebiet kommend, als sie etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße "Ebkeriege" nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, rutschte über die rund zwei Meter breite Berme und kam schließlich im angrenzenden Kanal zum Stillstand. Die Feuerwehr Wilhelmshaven war umgehend mit einem Schlauchboot im Einsatz und rettete die Fahrerin aus dem Fahrzeug. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde anschließend aus dem Wasser geborgen. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell