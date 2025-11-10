Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Großkontrolle zum Zeteler Markt - Polizei überprüft 240 Fahrzeuge

Zetel (ots)

Anlässlich des ersten Veranstaltungstages des Volksfestes "Zeteler Markt" führte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am Samstagabend, 08.11.2025, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 01:30 Uhr, eine umfangreiche Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Zur Durchführung der Kontrolle wurden zunächst vier stationäre Kontrollstellen an den Hauptzufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände eingerichtet:

- Jakob-Borchers-Straße (Parkplatz der Polizeistation Zetel), - Oldenburger Straße (Höhe Heideweg), - Neuenburger Straße (Ecke Bahnweg) sowie - Bohlenberger Straße (Höhe Friedhof).

Dabei richteten sich die Maßnahmen sowohl auf den Anreise- als auch auf den Abreiseverkehr der Besucherinnen und Besucher. Ziel der Kontrollen war insbesondere die Feststellung und Verhinderung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden rund 240 Fahrzeuge überprüft. Neben mehreren geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeiten stellten die Einsatzkräfte zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Trunkenheitsfahrt sowie ein Fahren ohne Fahrerlaubnis fest. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte sich gegenüber den Maßnahmen verständnisvoll. Zu besonderen Vorkommnissen kam es während des Einsatzes nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell