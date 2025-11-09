PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 07.-09.11.2025

Jever (ots)

Diebstahl von Räum- und Grabenlöffel

Am 07.11.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 11:45 Uhr, werden in der
Straße Am Leeghamm in Jever zwei Graben- und ein Räumlöffel von einem
dort abgestellten Anhänger durch die bislang unbekannte Täterschaft 
entwendet. Der Räumlöffel ist dabei an einer Baggermaschine 
befestigt, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Anhänger geladen ist. 
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, 
sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7499-0 in 
Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, den 07.11.2025 kam es gegen 14:38 Uhr in der Mühlenstraße
in Jever zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 
E-Scooter, bei dem die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 54-jährige mit seinem Pkw in 
den dortigen Kreisverkehr ein und übersah dabei die von 
rechtskommende 18-Jährige auf dem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß 
der beiden Fahrzeuge, infolgedessen die E-Scooter-Fahrerin stürzte 
und sich leicht verletzte. Die 18-Jährige wurde zur weiteren 
Behandlung dem Krankenhaus in Sande zugeführt. 


Diebstahl von zwei Pedelecs in Hooksiel

In der Zeit von 07.11.2025, 20.00 Uhr bis 08.22.2025, 07.45 Uhr 
entwendeten unbekannte Täter zwei verschlossene Pedelecs der Marke 
Hercules.
Beide neuwertigen Pedelecs standen zuvor verschlossen in einem 
Fahrradständer neben einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses.
Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft oder den Verbleib der 
Fahrräder machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever 
(Tel.: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

