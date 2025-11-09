Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 07.-09.11.2025

Jever (ots)

Diebstahl von Räum- und Grabenlöffel Am 07.11.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 11:45 Uhr, werden in der Straße Am Leeghamm in Jever zwei Graben- und ein Räumlöffel von einem dort abgestellten Anhänger durch die bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Der Räumlöffel ist dabei an einer Baggermaschine befestigt, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Anhänger geladen ist. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7499-0 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag, den 07.11.2025 kam es gegen 14:38 Uhr in der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, bei dem die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 54-jährige mit seinem Pkw in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah dabei die von rechtskommende 18-Jährige auf dem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen die E-Scooter-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die 18-Jährige wurde zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus in Sande zugeführt. Diebstahl von zwei Pedelecs in Hooksiel In der Zeit von 07.11.2025, 20.00 Uhr bis 08.22.2025, 07.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei verschlossene Pedelecs der Marke Hercules. Beide neuwertigen Pedelecs standen zuvor verschlossen in einem Fahrradständer neben einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft oder den Verbleib der Fahrräder machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel.: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

