Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Camper Van in Brand gesetzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, gegen 03:40 Uhr, geriet ein im Dodoweg abgestellter 14 
Jahre alter Camper-Van in Brand.
Bei Eintreffen der Polizei stand der Camper bereits in Vollbrand, die
Beifahrertür stand dabei offen, man geht derzeit von Brandstiftung 
aus, Brandermittlungen wurden eingeleitet.
Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

