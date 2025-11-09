Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Camper Van in Brand gesetzt
Wilhelmshaven (ots)
Am Samstag, gegen 03:40 Uhr, geriet ein im Dodoweg abgestellter 14 Jahre alter Camper-Van in Brand. Bei Eintreffen der Polizei stand der Camper bereits in Vollbrand, die Beifahrertür stand dabei offen, man geht derzeit von Brandstiftung aus, Brandermittlungen wurden eingeleitet. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand.
