Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tierquälerei in Zetel - Polizei leitet Verfahren ein

Zetel (ots)

Die Polizei Varel wurde am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 14:40 Uhr, aufgrund eines gemeldeten Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nach Zetel gerufen. Nach Angaben der Meldenden soll die Hundehalterin ihre Hündin mit einem sogenannten Stachelhalsband geführt und ihr dabei Schmerzen zugefügt haben. Sie habe mehrfach so stark an der Leine gezogen, dass der Hund schmerzerfüllt aufschrie. Zudem soll die Frau sehr aggressiv mit dem Tier umgegangen sein und in Richtung der Hündin getreten haben. Die Zeugin fertigte Videoaufnahmen des Vorfalls an, die der Polizei zur Verfügung gestellt wurden. Das Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt. Gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

