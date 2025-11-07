Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung auf dem Rathausplatz - wechselseitige Beleidigungen und Körperverletzung

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 10:05 Uhr, kam es auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven zu einer körperlichen und verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte eine 42-jährige Frau zwei 34-jährige Männer mit den Worten "scheiß Drecksmänner", versuchte einen der Männer zu schlagen und schubste ihn schließlich. Das Opfer verspürte dabei kurzzeitig Schmerzen. Im weiteren Verlauf kam es auch von Seiten der Männer zu Beleidigungen, einer von ihnen spuckte die Frau an. Gegen alle Beteiligten wurden wechselseitige Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell