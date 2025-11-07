Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 13:55 Uhr, kam es am Bahnhof in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sich ein bislang unbekannter Mann verärgert darüber, dass er nicht als Fahrgast mitgenommen wurde. In der Folge warf er einen Stein gegen eine Seitenscheibe des Busses, wodurch diese beschädigt wurde. Der Bus war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Täter flüchtete vom Tatort.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - schwarzes, krauses Haar - geschätztes Alter: Anfang bis Mitte 20 - schwarze Jacke - weiße Hose - helle Turnschuhe - Bandana in den Haaren

Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 zu melden.

