Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es im Bereich der Straße Pazifik in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Pkw-Fahrer trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen gerade nach links abbiegenden Pkw. Dabei touchierte er das Fahrzeug und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Zaun, der dabei stark beschädigt wurde, und kollidierte anschließend auf einem dahinterliegenden Parkplatz mit drei weiteren geparkten Pkw, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

