Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es im Bereich der Straße Pazifik in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.
Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Pkw-Fahrer trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen gerade nach links abbiegenden Pkw. Dabei touchierte er das Fahrzeug und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Zaun, der dabei stark beschädigt wurde, und kollidierte anschließend auf einem dahinterliegenden Parkplatz mit drei weiteren geparkten Pkw, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
