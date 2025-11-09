Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermtl. Polen-Böller in Pkw explodiert

Wilhelmshaven (ots)

Eine Explosion in der Weserstraße wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet. Vor Ort musste festgestellt werden, dass in einem abgestellten Pkw (Pizza-Auslieferer) ein Explosionsköper detoniert ist. Zum Zeitpunkt der Explosion stand die Heckklappe des Pkw offen, da der Fahrer eine Essensbestellung auslieferte und sich gerade im Haus befand. Der Pkw geriet durch die Detonation zwar nicht in Brand, ist aber aufgrund der massiven Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei WHV unter Tel. 04421-9420 melden

