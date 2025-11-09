PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermtl. Polen-Böller in Pkw explodiert

Wilhelmshaven (ots)

Eine Explosion in der Weserstraße wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr 
in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet.
Vor Ort musste festgestellt werden, dass in einem abgestellten Pkw 
(Pizza-Auslieferer) ein Explosionsköper detoniert ist. Zum Zeitpunkt 
der Explosion stand die Heckklappe des Pkw offen, da der Fahrer eine 
Essensbestellung auslieferte und sich gerade im Haus befand. Der Pkw 
geriet durch die Detonation zwar nicht in Brand, ist aber aufgrund 
der massiven Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe 
kann noch nicht beziffert werden.
Mögliche Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei WHV unter Tel. 
04421-9420 melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:35

    POL-WHV: Tierquälerei in Zetel - Polizei leitet Verfahren ein

    Zetel (ots) - Die Polizei Varel wurde am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 14:40 Uhr, aufgrund eines gemeldeten Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nach Zetel gerufen. Nach Angaben der Meldenden soll die Hundehalterin ihre Hündin mit einem sogenannten Stachelhalsband geführt und ihr dabei Schmerzen zugefügt haben. Sie habe mehrfach so stark an der Leine gezogen, dass der Hund schmerzerfüllt aufschrie. Zudem soll die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:59

    POL-WHV: Sachbeschädigung an Linienbus - Polizei sucht Zeugen

    Varel (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 13:55 Uhr, kam es am Bahnhof in Varel zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sich ein bislang unbekannter Mann verärgert darüber, dass er nicht als Fahrgast mitgenommen wurde. In der Folge warf er einen Stein gegen eine Seitenscheibe des Busses, wodurch diese beschädigt wurde. Der Bus war anschließend nicht mehr fahrbereit. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren