Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vermtl. Polen-Böller in Pkw explodiert
Wilhelmshaven (ots)
Eine Explosion in der Weserstraße wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet. Vor Ort musste festgestellt werden, dass in einem abgestellten Pkw (Pizza-Auslieferer) ein Explosionsköper detoniert ist. Zum Zeitpunkt der Explosion stand die Heckklappe des Pkw offen, da der Fahrer eine Essensbestellung auslieferte und sich gerade im Haus befand. Der Pkw geriet durch die Detonation zwar nicht in Brand, ist aber aufgrund der massiven Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei WHV unter Tel. 04421-9420 melden
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell