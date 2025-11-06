PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 5. November, kam es gegen 14.40 Uhr auf der Kälkstraße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen fuhr mit seinem Fahrzeug die Kälkstraße aus Richtung Am Bollwerk kommend in Fahrtrichtung Kessenicher Torwall. Er beabsichtigte, nach links in eine von der Fahrbahn getrennte Parkbucht einzubiegen.

Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 86-jährige Fahrradfahrerin aus Euskirchen den Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau stürzte und verletzt wurde.

Die Fahrradfahrerin wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

