Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Zeugen gesucht

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (4. November) kam es um 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 51 im Kreuzungsbereich zur Landstraße 119 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Rheder und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links auf die Landstraße 119 in Fahrtrichtung Euskirchen-Stotzheim abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz mit einem roten BMW Coupé die Bundesstraße 51 aus Richtung Euskirchen-Rheder kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Euskirchen gebracht.

Nach Angaben beider Fahrer zeigte die für sie jeweils gültige Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt "Grün".

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Euskirchen mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Das Verkehrskommissariat Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

