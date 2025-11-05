Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (4. November) kam es gegen 16.45 Uhr auf der Roitzheimer Straße / Albert-Latz-Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Roitzheimer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung zur Albert-Latz-Straße ordnete er sich auf die bestehende Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegevorgang übersah er eine vorfahrtberechtigte 19-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Sauerland, die die Roitzheimer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle Beteiligten wurden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallörtlichkeit war bis etwa 17.34 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

