Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann läuft auf die Fahrbahn

Hellenthal (ots)

Am Dienstagabend (4. November) meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr eine dunkel gekleidete, offenbar alkoholisierte Person, die auf der unbeleuchteten Bundesstraße 265 zwischen Hellenthal-Hollerath und der belgischen Grenze unterwegs war. Da auf diesem Streckenabschnitt kein Gehweg vorhanden ist und der Mann sich mehrfach mittig auf der Fahrbahn bewegte, bestand erhebliche Gefahr für den fließenden Verkehr. Eintreffende Polizeibeamte konnten noch auf der Fahrbahn einen 45-jährigen Mann aus Hellenthal antreffen. Der deutlich alkoholisierte Fußgänger zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und ignorierte wiederholte Aufforderungen, die Fahrbahn zu verlassen. Auch das Angebot, sich per Taxi nach Hause bringen zu lassen, lehnte er ab. Während der polizeilichen Maßnahmen betrat der Mann mehrfach erneut die Fahrbahn. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Zur Abwehr weiterer Gefahren wurde der 45-Jährige dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt. Gegen ihn wurde eine Anzeige aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

