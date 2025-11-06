PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter sprach Kinder an - Polizei stellt Paketfahrer fest

Kall (ots)

Am Dienstag, den 04. November, gegen 14.48 Uhr, wurde der Polizei Euskirchen gemeldet, dass ein unbekannter Mann in Kall-Sötenich zwei Kinder angesprochen und ihnen Gummibärchen angeboten habe.

Die Mutter der Kinder wandte sich umgehend an die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Fahrer eines Paketdienstes festgestellt werden, der im betroffenen Bereich unterwegs war.

Der Mann gab an, den Kindern Süßigkeiten angeboten zu haben, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Die Personalien des Mannes wurden festgestellt, und er wurde eindringlich sensibilisiert, derartige Handlungen künftig zu unterlassen.

Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Ansprechen von Kindern durch fremde Personen grundsätzlich ernst genommen wird. Eltern sollten mit ihren Kindern altersgerecht über solche Situationen sprechen und sie dafür sensibilisieren, Abstand zu halten, nicht auf Angebote von Fremden einzugehen und sich umgehend an eine vertraute Person zu wenden oder Hilfe zu holen.

Die Polizei Euskirchen bittet ausdrücklich darum, keine ungesicherten Informationen oder Spekulationen - insbesondere in Form von Kettennachrichten - über soziale Medien oder Messenger-Dienste wie WhatsApp zu verbreiten. Solche Mitteilungen können sich schnell verselbständigen und unbegründete Ängste schüren.

Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren und umgehend die Polizei verständigen.

Eltern und Lehrkräfte finden auf der Internetseite der Polizei Euskirchen weiterführende Informationen und Empfehlungen zum richtigen Verhalten bei verdächtigen Ansprachen.

Für Fragen steht zudem die Kriminalprävention der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 555 zur Verfügung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

