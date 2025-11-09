Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 07.-09.11.2025

Varel (ots)

Bockhorn - Paketzusteller wird vom Hund gebissen Am späten Freitagnachmittag, den 07.11.2025, wird ein Paketzusteller während der Ausübung seiner Tätigkeit von einem Hund in die Hand gebissen. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar an der Haustür, als der Hund sich an seinem Besitzer vorbeischlich. Der Paketzusteller wurde mit einer Verletzung an seiner Hand mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zetel- Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 13.30 Uhr, kam es in der Jakob-Borchers -Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug eines Zustellers wurde ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Beim Vorbeifahren wurde das abgestellte Fahrzeug offensichtlich touchiert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen. Zeteler Markt 2025 Am Samstag startete der 341. Zeteler Markt. Es handelt sich hierbei um eines der größten Märkte in Friesland. Gleichzeitig ist es auch der letzte Markt in diesem Jahr. Das Wetter war typisch für diese Jahreszeit. Das hielt die Menschen jedoch nicht ab das Marktgelände aufzusuchen und ausgelassen zu Feiern. Der Besucherandrang war gefühlt nicht so stark wie in den letzten Jahren. Das war für die Einsatzkräfte auch deutlich spürbar. Der erste Abend verlief weitestgehend ruhig. Es wurden lediglich drei Körperverletzungsdelikte, eine Sachbeschädigung und eine Beleidigung angezeigt. Wie jedes Jahr wurden diverse Fundstücke (Schlüssel, Ausweise, EC-Karten etc.) in Verwahrung genommen. Diese wurden beim Polizeikommissariat Varel zur Abholung hinterlegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell