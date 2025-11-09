PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 07.-09.11.2025

Varel (ots)

Bockhorn - 
Paketzusteller wird vom Hund gebissen
Am späten Freitagnachmittag, den 07.11.2025, wird ein Paketzusteller 
während der Ausübung seiner Tätigkeit von einem Hund in die Hand 
gebissen. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar an der Haustür, als 
der Hund sich an seinem Besitzer vorbeischlich. Der Paketzusteller 
wurde mit einer Verletzung an seiner Hand mit einem Rettungswagen in 
ein Krankenhaus verbracht. 

Zetel- 
Verkehrsunfallflucht
Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 13.30 Uhr, kam es in der 
Jakob-Borchers -Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug 
eines Zustellers wurde ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Beim 
Vorbeifahren wurde das abgestellte Fahrzeug offensichtlich touchiert.
Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich 
mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in 
Verbindung zu setzen.

Zeteler Markt 2025
Am Samstag startete der 341. Zeteler Markt. Es handelt sich hierbei 
um eines der größten Märkte in Friesland. Gleichzeitig ist es auch 
der letzte Markt in diesem Jahr. 
Das Wetter war typisch für diese Jahreszeit. Das hielt die Menschen 
jedoch nicht ab das Marktgelände aufzusuchen und ausgelassen zu 
Feiern. Der Besucherandrang war gefühlt nicht so stark wie in den 
letzten Jahren. Das war für die Einsatzkräfte auch deutlich spürbar. 
Der erste Abend verlief weitestgehend ruhig. Es wurden lediglich drei
Körperverletzungsdelikte, eine Sachbeschädigung und eine Beleidigung 
angezeigt. 
Wie jedes Jahr wurden diverse Fundstücke (Schlüssel, Ausweise, 
EC-Karten etc.) in Verwahrung genommen. Diese wurden beim 
Polizeikommissariat Varel zur Abholung hinterlegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

