Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf dem Friesendamm

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf dem Friesendamm
Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr, befahren mehrere Kolonnen von 
werksneuen, nicht zugelassenen, E-Fahrzeugen den Friesendamm in 
Wilhelmshaven. Diese regelmäßig stattfindenden Kolonnenfahrten haben 
für die Überführungen vom Nordhafen zum Jade-Weser-Port eine 
Dauergenehmigung der Stadt WHV erhalten.
In Höhe des Triftwegs gerät das letzte Fahrzeug der letzten Kolonne 
aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidiert 
mit der entgegenkommenden Fahrzeugführerin (30 J.). Ihr Fahrzeug 
gerät durch den Aufprall in Brand, sie kann sich aber rechtzeitig 
selbstständig aus dem Pkw befreien. 
Bei Eintreffen der Polizei steht das Fahrzeug bereits in Vollbrand, 
Versuche, den Pkw mit dem Feuerlöscher zu löschen, scheitern. 
Der Fahrzeugführer (28 J.) des nach derzeitigem Ermittlungsstandes 
verursachenden Fahrzeugs wird dabei leicht verletzt.
Beide Personen werden Krankenhäusern zugeführt. Der Friesendamm war 
bis 13:30 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

