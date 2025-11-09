Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf dem Friesendamm

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr, befahren mehrere Kolonnen von werksneuen, nicht zugelassenen, E-Fahrzeugen den Friesendamm in Wilhelmshaven. Diese regelmäßig stattfindenden Kolonnenfahrten haben für die Überführungen vom Nordhafen zum Jade-Weser-Port eine Dauergenehmigung der Stadt WHV erhalten. In Höhe des Triftwegs gerät das letzte Fahrzeug der letzten Kolonne aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit der entgegenkommenden Fahrzeugführerin (30 J.). Ihr Fahrzeug gerät durch den Aufprall in Brand, sie kann sich aber rechtzeitig selbstständig aus dem Pkw befreien. Bei Eintreffen der Polizei steht das Fahrzeug bereits in Vollbrand, Versuche, den Pkw mit dem Feuerlöscher zu löschen, scheitern. Der Fahrzeugführer (28 J.) des nach derzeitigem Ermittlungsstandes verursachenden Fahrzeugs wird dabei leicht verletzt. Beide Personen werden Krankenhäusern zugeführt. Der Friesendamm war bis 13:30 Uhr vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell