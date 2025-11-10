PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Zwei Jugendliche nach mehreren Raubstraftaten in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

In den vergangenen Wochen ist es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Raubstraftaten gekommen, bei denen insbesondere alkoholisierte oder anderweitig eingeschränkte Personen angegriffen wurden. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven konnten zwei amtsbekannte Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren als Beschuldigte identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden durch das Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle erlassen.

Die Beschlüsse wurden am frühen Donnerstagmorgen vollstreckt. Beide Beschuldigten wurden festgenommen, dem Amtsgericht Oldenburg vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen, erklärt dazu: "Das entschlossene und koordinierte Vorgehen aller beteiligten Kolleginnen und Kollegen hat gezeigt, wie effektiv polizeiliche Zusammenarbeit sein kann. Dieses Ergebnis ist das Resultat einer engagierten und professionellen Teamarbeit zahlreicher Beamtinnen und Beamter, die in den vergangenen Wochen an den Ermittlungen beteiligt waren."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

