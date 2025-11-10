Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung mit Messer im Krankenhaus Sande

Sande (ots)

Am Sonntagabend, 09.11.2025, gegen 20:23 Uhr kam es im Nordwest-Krankenhaus in Sande zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 89-jähriger Patient das Krankenhauspersonal mit einem Messer bedroht hatte. Anschließend verschanzte er sich in einem leeren Patientenzimmer und verbarrikadierte die Tür.

Als medizinisches Personal versuchte, sich Zutritt zu verschaffen, stach der Mann durch einen Türspalt, ohne dabei Personen zu verletzen. Der Patient zeigte sich stark verwirrt und führte nach Zeugenaussagen wirre Selbstgespräche. Hinweise auf Alkoholisierung oder den Einfluss von Betäubungsmitteln lagen nicht vor.

Die Polizei traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und sicherte zunächst den Bereich rund um das Patientenzimmer ab. Während die Situation durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gehalten wurde, trafen zusätzlich alarmierte Diensthundführer ein. Noch vor deren Einsatz konnte der Mann durch ruhige Ansprache zur Aufgabe bewegt und gefahrlos überwältigt werden.

Ein Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des Landkreises Friesland ordnete im Anschluss eine zwangsweise Unterbringung nach dem Niedersächsischen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) an. Der Mann wurde daraufhin in die geschlossene Abteilung des Krankenhauses eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei lobt das besonnene und professionelle Vorgehen der Krankenhausmitarbeitenden sowie der eingesetzten Kräfte, durch das eine Eskalation der Situation verhindert werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell