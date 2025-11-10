Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Grabstede

Grabstede (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, kam es zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule Grabstede, am Rande eines Laternenumzuges, zu einer Sachbeschädigung an einem roten Renault Scenic. Der Lack des Fahrzeugs wurde mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zum Tatzeitpunkt war der Pkw in einer Parkbucht am Wendehammer der angrenzenden Bushaltestelle im Achterlandsweg abgestellt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 / 978620 zu melden.

