Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 07:30 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter grauer Opel Astra wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

