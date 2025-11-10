Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 07:30 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter grauer Opel Astra wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell